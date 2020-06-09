YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da semt pazarında çalışan kadınlara Kovid-19 testi

Diyarbakır'da semt pazarında çalışan kadınlara Kovid-19 testi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da semt pazarında çalışan kadınlara Kovid-19 testi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, ilçedeki kadın semt pazarında çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Yeni tip koronavirüse karşı çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak, kadın semt pazarı esnafına koronavirüs testi uygulanması için destek istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler, kadınlara test yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların alışveriş yaptığı semt pazarlarının sağlık için taşıdığı riske dikkati çekerek, "Semt pazarları insan sirkülasyonunun en fazla yaşandığı yerlerdir. Bu yüzden test için destek talebinde bulunduk. Talebimizi yerine getiren İl Sağlık Müdürümüz Cihan Tekin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Uygulamadan memnun kalan kadınlar da Beyoğlu'na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:47
Yatsı
21:27

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar’daki parklar 1 Hazirana hazır

Bağlar’daki parklar 1 Hazirana hazır

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.