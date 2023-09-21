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Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaralandı

21.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede restoran işleten G.K. adlı kadına, iş yerine gelen N.U. adlı kadın, eşine ait ruhsatsız silahla 4 el ateş açtı.

Saldırı sonucu G.K. omzundan, kolundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

G.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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