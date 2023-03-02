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Diyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildi

02.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen 42 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 183 şüpheliden 47’si tutuklanırken, toplam 199 kilo 973 gram kenevir türevi madde, 2 kilo 169 gram metamfetamin, 53 gram eroin, çok sayıda hap ele geçirildi.

Diyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde 42 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 183 şüpheli şahıs yakalanırken, bunlardan 47’si sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 167 kilo 855,82 gram Skank maddesi,
32 kilo 118,14 gram esrar ve türevleri olmak üzere toplam 199 kilo 973,96 gram kenevir türevleri ile 2 kilo 169 gram metamfetamin maddesi, 53,99 gram eroin maddesi, 15 adet sentetik ecza, 110 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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