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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

17.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Salih Kurtboğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ortaşar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düşen Kurtboğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ortaşar kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Suya düştüğü yerin 50 metre ilerisinde kanalın alt kısmında bulunan Kurtboğan'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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