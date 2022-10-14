Diyarbakır'da "Suzan Suzi" filminin galası yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali kapsamında sanatçı Bedri Ayseli'nin başrol oyuncusu olduğu "Suzan Suzi" filminin galası gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin yanı sıra aralarında sanatçıların da olduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

Demircan, düzenlenen gösterimde, sanatçı Bedri Ayseli, yönetmen Ahmet Hoşsöyler, yapımcı Ahmet Edebali ve filmde emeği geçenlere plaket takdim etti.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Bedri Ayseli, filmi "Suzan Suzi" türküsünden esinlenerek çekmeye karar verdiklerini anlatarak, "Bu filmin çekimleri için bütün Diyarbakır bize kucak açtı, herkes elini taşın altına koydu ve güzel de bir film oldu. Ancak biz bu filmde geçmişi değil, günümüzü anlattık. Bugün de galamızı yaptık. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Yönetmen Ahmet Özsoyler ise filmin hikayesinin sanatçı Bedri Ayseli tarafından kendisine getirildiğini söyleyerek "Bu filmin hikayesi bana geldiğinde okudum ve çok beğendim. Bedri Ayseli bu hikayede Diyarbakır'ı ve insanını anlatmaya çalışmış. Çok hoşuma gitti ve yapımcı dostum Ahmet Edebali'ye götürdük o da çok beğendi ve çekmeye karar verdik. Bu filmin çekimlerinde Diyarbakırlı dostlarımızdan destek gördük" diye konuştu.

Filmin trajik bir aşk hikayesini anlattığını ifade eden Özsoyler, "Bu hikaye aslında herkesin bildiği bir hikaye. Süryani bir aile ile Müslüman bir aile arasında çok eski bir devirde geçen bir hikaye. Biz bunu günümüze çevirdik. Günümüzde de hala böyle şeylerin olabildiğini anlatmaya çalıştık. Eski hikayeden de küçük bir parça koyduk." diye konuştu.

Yapımcı Ahmet Edebali de filmin çekimleri için geldikleri Diyarbakır'da büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a geldiğimizde çok sayıda dostumuz oldu. Diyarbakır'da bütün kapılar bize açıldı ve hiçbir izin problemi veya çalışma problemi yaşamadık ve güzel bir film oldu." dedi.

Galası yapılan "Suzan Suzi" filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide seyirciler, film ile ilgili düşünce ve sorularını film ekibine sorma fırsatı buldu.

