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Diyarbakır'da tamamı Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

01.05.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da tamamı Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyünde yaşayan ve tamamı Trabzonspor taraftarı olan vatandaşlar, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Yörede Trabzonspor'a hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinleri, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini büyük sevinçle karşıladı.

İlçe merkezindeki bir kafede toplanan köy sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını televizyondan canlı yayında izledi.

Maçın ardından ilçe merkezinde araç konvoyu yapan Bağacık köyünün fanatik taraftarları, şampiyonluk sevincini cadde ve sokaklara taşıdı.

Köy sakinlerinden Mehmet Ali Tunç, kendilerine büyüklerinden kalan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşıladıklarını söyledi.

Trabzonspor'a sevgilerinin, bordo-mavili takımın 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladığını ifade eden Tunç, "Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluk, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Bu şampiyonluğu bütün Trabzonspor taraftarlarına hediye ediyoruz. İnanılmaz sevinçliyiz, inşallah bu şampiyonluk sevincini bir daha yaşarız." dedi.

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