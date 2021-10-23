Diyarbakır'da tarihi İçkale'de "Geleneksel Satranç Turnuvası" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde "Geleneksel Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Sur Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliğince İçkale Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek turnuvaya, Türkiye'nin 15 kentinden 96 sporcu katıldı.

Yetişkin, genç ve çocuk olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, turnuva öncesi alanda inceleme yaparak bir çocukla satranç oynadı.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin 7 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal aktiviteler ve programlarla ilçenin değerlerini, kültürünü ve tarihini tanıtmaya çalıştıklarını belirten Çiftçi, gençler ve çocuklarla ilgili de çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

- "Diyarbakır'da farkındalık oluşturmak istedik"

Ulusal bir turnuva düzenlediklerini ifade eden Çiftçi, şöyle dedi:

"15 ilden gelen bu sporcularla Diyarbakır'da farkındalık oluşturmak istedik. Aileleri ile beraber gelen sporcularımız hem Diyarbakır'ın tanıtımına hem de güzellikleri paylaşma noktasında önemli bir farkındalık oluşturacak. Amacımız bu şehrin normallerini tüm dünya ile paylaşmak. 6 yıl önce kötü anılarla anılmış bu güzel mekanı hak ettiği değerlerle tanıştırmak istiyoruz."

Diyarbakır'ın tarihi, kültürü, medeniyeti ve değerleriyle Türkiye'nin en özel ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Çiftçi, "Diyarbakır'ın 5 milyon turisti ağırlama potansiyeline sahip bir il ve ilçe olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyele ulaşma noktasında her geçen gün gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Çiftçi, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.

