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Diyarbakır'da teröristin cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

26.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da teröristin cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü iddia edilen teröristin cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yakalanan Y.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve cesedini Kulp ilçesine bağlı Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşılmış, incelemede terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulunmuştu.

Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla şüpheli Y.T'yi adresinde gözaltına almış, ikametgahındaki aramada 199 fişek ve 3 yasaklı yayın ele geçirilmişti.

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