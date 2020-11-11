Diyarbakır'da tiyatroseverler salgın tedbirleri altında sanatla buluşuyor

Bu süreçte seyirciyi özlediklerini ifade eden Çınar, seyirciden de kendilerine mesajlar geldiğini aktardı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında bütün dünyada etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla perdelerini kapatmak zorunda kaldıklarını, bu süreçte seyirciden uzak kaldıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle salonun dezenfekte edilmesi için oyunlar birer gün ara ile sahneleniyor.

Çınar, eylülde perdelerini "Otelde Cinayet" adlı oyunla büyük bir mutlulukla açtıklarını belirterek, sonrasında çalışmaların sürdüğünü, şimdi de "Kürk Mantolu Madonna" adlı oyunu sahnelediklerini aktardı.

Salgın sürecinde salon kapasitesini yarıya indirdiklerini, koltukları bir dolu bir boş olacak şekilde düzenlediklerini, salona dezenfektanlar yerleştirdiklerini bildiren Çınar, seyircilerin HES koduyla oyunları izleyebildiğini kaydetti.

Çınar, her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Seyircimizin de dikkatli olmasını istiyoruz. Umarım bu süreci hep birlikte atlatacağız. Seyircimiz tiyatroyu çok özlemişti. Şu anda da biletlerimiz satışa çıkar çıkmaz 30 dakikada tükeniyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Umarım pandemi sürecini birbirimize yardım ederek, dikkatli bir şekilde atlatacağız." dedi.

Haftada 3 gün oyun sahnelediklerini belirten Çınar, "Bu süreçte sadece salon kapasitemiz yarıya düştü. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Yeniden seyircimizle bir araya geldiğimiz için mutluyuz. 21 oyuncu kadrosuyla oyunlarımızı sahneliyoruz." diye konuştu.