Diyarbakır'da ürün stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan marketlere yasal işlem

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yapılan denetimde depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları, yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 markete yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Başta ayçiçeği yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, reyonlarında ayçiçeği yağı bulunmayan marketlerin depolarını kontrol etti.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat, raf ve kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı gibi konularda da inceleme yapıldı.

Tespit edilen aksaklıklarla ilgili tutanak tutan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine stokçuluk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 20 market hakkında yasal işlem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerine devam edeceği belirtildi.

