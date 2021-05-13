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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

13.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince park ve bahçelerde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 2-9 Mayıs tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 paket halinde 509,79 gram toz esrar ve 82,68 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı tarihlerde 7 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı, bu operasyonlarda da 2,31 gram toz ve 1,15 gram kubar esrar ele geçirildi.

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