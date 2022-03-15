YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

15.03.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan B.U. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Kırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbestKırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbest
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:33
İkindi
15:54
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Mart Salı

A Plus Eczanesi
Yenisehir
Ortadoğu Eczanesi
Yenisehir
Evin Eczanesi
Baglar
İbnisina Eczanesi
Baglar
Doğumevi Eczanesi
Baglar
Huzurevleri Eczanesi
Kayapinar
Alin Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gişede hızlı giriş! ‘En İyiler’ listesine girdi

Gişede hızlı giriş! ‘En İyiler’ listesine girdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.