Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan B.U. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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