DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Silvan yolu Kent Ormanı Kavşağı'nda dün saat 19.35 sıralarında yangın çıkartıldığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal etti.
Yangını çıkaran çocuklardan 3'ü olay yerinde gözaltına alındı. Asıl fail olan çocuk ise takip sonucu yakalandı.
Çocuklar gerekli adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Suça sürüklenen çocukların ikametlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 56 fişek ele geçirildi.
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