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Diyarbakır'da yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor

14.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün yangın çıkan fabrikada hasar tespit ve temizlik çalışması yürütülüyor.

OSB'de 2003 yılında kurulan ve kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada dün çıkan, itfaiye, AFAD ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) desteğiyle söndürülen yangında oluşan hasarın kısa sürede giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Ekipler, fabrikanın yangında zarar gören bölümleri ve bahçesinde temizlik çalışması yaparken, hasarın tespiti için de incelemeler sürüyor.

- "En kısa sürede üretime başlayacağız"

Fabrikanın işletme müdürü Ebru Bingöl, AA muhabirine, dün fabrikalarında çıkan yangının, ham maddelerin bulunduğu depoya sıçradığını söyledi.

Yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını, daha sonra ekiplerin müdahalesiyle yangının 2 saat gibi bir sürede kontrol altına alındığını belirten Bingöl, "Şu an fabrikamızda yangın çıkan alanlarda temizlik, hasar tespit ve sayım yapılıyor. Güvenlik nedeniyle elektrik kestik. En kısa sürede üretime tekrar başlayacağız. Yarın itibarıyla da sevkiyatlarımızı yapmaya başlayacağız." dedi.

Bingöl, "Bu süreçte bize destek olan, özveriyle çalışan çalışanlarımıza, itfaiye ekipleri, TOMA, jandarma, OSB ekibi ve Vali'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- İhracatta da Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da birinci sırada"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da dün yaşanan üzücü olayda OSB'ye ait 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildiğini, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve TOMA'ların yanı sıra çevre illerden ekiplerin geldiğini söyledi.

Fabrikanın saç boyası üretiminde Türkiye'de ön sıralarda olduğunu belirten Fidan, "Sadece bu fabrikada 550 çalışan var. İhracatta da Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da birinci sırada. Sahibi, Diyarbakır'ın ekonomisine ve hayır işlerine de katkısı büyük, sevilen sayılan bir iş adamımız." dedi.

Fidan, hep birlikte çalışarak yaraları hızla saracaklarını, bunun için de hem temizlik hem de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Fidan, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

Diyarbakır OSB'de kozmetik ürün üreten fabrikada dün yangın çıkmış, dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye kaldırılmıştı. Bölgeye, itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edilmişti. TOMA ile de destek verilen çalışmalarla yangın söndürülmüştü.

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