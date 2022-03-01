Diyarbakır'da yardım bahanesiyle görme engellinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yardım bahanesiyle görme engelli vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir şüpheli, bugün kaldırımda yaya olarak tek başına baston ile giden görme engelli A.Y'yi yolun karşısına geçmesine yardım etme bahanesiyle koluna girerek elinde bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla alıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde ve çevresinde incelenen kamera kayıtları ve yapılan kapsamlı çalışmayla şüphelinin M.A. olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli 1 saat içerisinde çaldığı iddia edilen cep telefonu ile yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

