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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

23.11.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 personelin katıldığı operasyonda zanlıların polise yakalanmamak için elektriği kesme amaçlı sigorta düzeneği kurduğu belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, merkez ilçelerde 14 adres ve 17 şüpheliye yönelik 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Operasyonda, adreslerin 7'sinde yasa dışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi, 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Polise yakalanmamak için sigorta düzeneği kurmuşlar

Ayrıca zanlıların, olası operasyonlarda polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynadıkları yerdeki bitişik dükkanlara elektriği kesmek amacıyla sigorta düzeneği kurdukları belirlendi.

Operasyonda 30 hard disk, yazıcı, 8 cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

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