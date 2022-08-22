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Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü

22.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İkiçeltik Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağçi Çiçek'e yıldırım isabet etti.

Çobanın cansız bedeni köylülerce bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiçek'in cenazesi, Çermik Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.

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