Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yağmurdan korunmak amacıyla 6 kişi bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu Ramazan Başboğa (20) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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