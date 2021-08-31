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Diyarbakır'da YKS'de ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi

31.08.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Münir Karaloğlu: - "İnşallah önümüzdeki dönemde hem eğitimin fiziki alt yapısını iyileştirme hem de eğitimin kalitesini artırma noktasında çalışmalarımız devam edecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren 17 öğrenciyi yarım altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Vali Karaloğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında YKS'ye girip başarılı olan öğrencileri Valilik makamında ağırladı.

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen Karaloğlu, Diyarbakır'ın önemli bir medeniyet merkezi ve tarihin her döneminde insanlığa ışık olmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Şehri tarihteki güçlü konumuna getirmenin ancak genç nesilleri iyi yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Karaloğlu, şöyle dedi:

"Üniversite sınavında ilk 1000'de 17 öğrencimizin olması önemli. Bu yeterli mi, değil. İnşallah önümüzdeki dönemde hem eğitimin fiziki alt yapısını iyileştirme hem de eğitimin kalitesini artırma noktasında çalışmalarımız devam edecek. 2021-2022 yıllarında Diyarbakır'da TOKİ üzerinden projelerle çok ciddi bir fiziki eğitim alt yapısı noktasında atağımız var. İlk 1000'de Diyarbakır'dan 17 çocuğumuzun olmasını önemsiyoruz. Ama bunu yeterli bulmuyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde bu sayıyı daha yukarı çekme noktasında da gayretimiz olacak."

Diyarbakır'da özel okul sektörünün de önemli manada geliştiğini dile getiren Karaloğlu, onların da sayısının artırılması arzusunda olduklarını belirtti.

Diyarbakır'da eğitim seferberliği içerisinde olduklarını belirten Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle çocuk ve gençler konusunda çok önemli faaliyetlerimiz var. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklarımıza okul dışı zamanlarında destek verebilmek için bilgi evlerimiz var. Şu anda sayılarını artırıyoruz. Merkez dışındaki ilçelerde de yeni bilgi evleri inşallah bu sene devreye girecek. Çocuklarımız orada sadece ders değil kültür, sanat, sporda da eğlenerek öğrenme noktasında destek veriyoruz. Üniversiteye hazırlık noktasında çocuklarımıza destek verebilmek için Akademi Liselerimizin bu sene sayılarını artırıyoruz."

Öğrencilerle sohbet eden Karaloğlu, onlara yarım altın ve çeşitli hediye verdi.

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