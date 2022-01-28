Diyarbakır'da yolu kar nedeniyle kapanan bölgedeki hasta kadına UMKE ulaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede kalan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Kale mezrasında yaşayan 44 yaşındaki Şahide Gündüz'ün yüksek ateşi olduğu yönünde ihbar yapıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye UMKE sevk edildi.
Bölgede belediye ekiplerince yapılan yol açma çalışmasının ardından UMKE ekipleri mahalleye ulaştı.
Gündüz, ilk müdahalesinin ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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