YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da yüzde 75 hibe ile 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Diyarbakır'da yüzde 75 hibe ile 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtıldı

27.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 93 çiftçiye yüzde 75'i hibe 169 ton çeltik tohumu verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu önünde düzenlenen törende, Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bunlardan birinin tarım sektörü olduğunu söyledi.

Buğday, arpa, pamuk ve kırmızı mercimek gibi tarımsal ürünlerde çok önemli bir potansiyele sahip olduklarını aktaran Su, söz konusu tarımsal potansiyellerinin içinde çok özel ürünlerinin de bulunduğunu, Karacadağ çeltiğinin bunlardan biri olduğunu belirtti.

Karacadağ pirincinin 1992 yılında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ve 2018'de coğrafi tescili alan bir ürün olduğunu anlatan Su, hazırladıkları projelerle söz konusunu ürünün geliştirilmesini, yaygınlaştırılması ve çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini hedeflediklerini anlattı.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Yaptığımız projeyle yaklaşık 10 bin 500 dekarlık alanda 169 ton çeltik tohumu kullanarak 7 ilçemizde 93 çiftçimize bu projeden fayda sağlayacağız. Projenin toplam tutarı yaklaşık 6 milyon lira. Bu projenin 2 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon lirayı Tarım ve Orman Bakanlığımız üstlenmiş durumda. Böylelikle yüzde 75 hibe destekli güzel bir projeyi hayata geçirdik. Karacadağ çeltiğimizin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bizim hedeflerimiz arasında."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da pirincin büyük bir emek sarf edilerek çok zorlu şartlarda yetiştirildiğini belirtti.

Karacadağ pirincinin yüksek protein değerine sahip olduğunu dile getiren Atalar, bu ürünün Diyarbakır'da geliştirilmesi çok önemli olduğunu belirtti.

Çiftçilerden Mehmet Sait Gülçer, projeden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Karacadağ Çeltiği Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Bağlar, Çermik, Çınar, Ergani, Hazro, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Projeyle son yıllarda ekim alanı yaklaşık 15 bin dekarlardan 8 bin dekara kadar düşen çeltik üretiminin arttırılarak önceki yıllardaki seviyelere getirilmesi hedefleniyor.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ziraat oda başkanları, kamu kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulunduDicle’de vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapisAdana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıŞırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Diyarbakır Çeltik tohum

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:22
Öğle
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Bati eczanesi
Kayapinar
Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Elif eczanesi
Silvan
Karaz eczanesi
Kocakoy
Park eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.