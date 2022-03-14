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Diyarbakır'daki merkez "can dostlara" şifa dağıtıyor

14.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Gül: - "Sokakta bulunan kedi ve köpeklerimizi buraya getirip, bir hastalıkları varsa tedavilerini, kaza geçirmiş ya da travmaya uğramışlarsa bakımlarını yapıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta ve yaralı "can dostlara" şifa dağıtıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, yaralı hayvanlara hızla müdahale ediyor.

Yaralı hayvanları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyonu da gerçekleştiriyor.

Merkez sorumlusu veteriner hekim Suat Gül, sokakta yaşayan can dostların sağlığını korumak için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Merkezin 400 köpek ve 150 kedi olmak üzere 550 hayvan kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Gül, görevlerinin sadece sokakta kalan hayvanları toplamak olmadığını belirtti.

Gül, "Sokakta bulunan kedi ve köpeklerimizi buraya getirip, bir hastalıkları varsa tedavilerini, kaza geçirmiş ya da travmaya uğramışlarsa bakımlarını yapıyoruz." dedi.

- "Merkezde birçok ameliyat yapılıyor"

Sağlık ekiplerinin sokaklarda hassasiyetle çalıştığını dile getiren Gül, "Buraya getirilen can dostlarımızın en kısa sürede kısırlaştırmalarını sağlayıp, mikroçip taktıktan sonra gerekli aşılarını yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta misafir ettikten sonra tedavisi tamamlanan can dostlarımızı yeniden aldığımız doğal ortamlarına bırakıyoruz." diye konuştu.

Gül, birçok hayvanın merkez sayesinde hayata bağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sokakta bıçaklanan bir köpeğin hayatını kurtardık. Ciddi şekilde yaralanan ve vakit kaybedilmeden ambulansla merkezimize getirilen köpek, arkadaşlarımızın yaklaşık 2 saat süren cerrahi müdahalesi ile kurtarıldı. Merkezde birçok ameliyat yapılıyor. Kocaköy ilçesindeki bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz meme tümörü bulunan bir köpeği alarak merkezimize getirdi. Hızlı bir şekilde bütün tetkikleri yapılan köpeğin ameliyat edilmesine kararı verildi. Üç hekim ile yapılan ameliyatın ardından köpek, sağlığına kavuştu, tekrar alındığı bölgeye bırakıldı. Yine sol tarafında kanamalı tümör bulunan bir köpeğimiz de ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Birkaç gün içerisinde bu köpeğimizi de tekrar doğal yaşamına bırakacağız."

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