YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

05.10.2023 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 74 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'daki operasyonda 74 kilogram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 53 kilogram kubar, 21 kilogram toz esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 32 fişek ve terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedenin park halindeki motosikleti çalındıDepremzedenin park halindeki motosikleti çalındı
Bisiklet süren çocuğa çarparak kayıplara karıştıBisiklet süren çocuğa çarparak kayıplara karıştı
Sattığı kamyonu için verilen çek karşılıksız çıkınca hayatı karardıSattığı kamyonu için verilen çek karşılıksız çıkınca hayatı karardı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silah operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:13
İkindi
15:29
Akşam
18:05
Yatsı
19:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Atlantis eczanesi
Cinar
Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Ortadogu eczanesi
Yenisehir
Amed eczanesi
Dicle
Firat eczanesi
Baglar
Kiziroğlu eczanesi
Hani
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.