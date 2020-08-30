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Diyarbakır’dan 2 transfer daha

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbakır’dan 2 transfer daha

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbakır Futbol Kulübünde transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan’la yaptığı anlaşmanın ardından futbolcu transferlerine yönelen Diyarbakır temsilcisi, iki oyuncuyu daha renklerine bağladı. Geçen sezon Niğde Anadolu Futbol Kulübünde forma giyen Emir Can Sayar ve Vanspor Futbol Kulübünden Barış Sağır’la anlaşan yeşil kırmızılı ekip, şuana kadar renklerine 8 futbolcuyu katmış oldu. Diyarbakır Futbol Kulübü, daha önce dış transferde Çorum Futbol Kulübünden kanat oyuncusu Murathan Buruş, Bucaspor’da forvet Mehmet Fuat Gölbaşı ve stoper Ferhat Çoban, Nevşehir Belediyespordan tecrübeli savunma oyuncusu Ethem Pülgir ve Vanspor Futbol kulübünden kaleci Salih Şenbaş ve iç transferde de Maksut Birben ile anlaşmaya varmıştı.
Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren yeşil kırmızılı ekip teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan gözetiminde günde çift idman yapıyor. Sabah çalışmasında kondisyon ve kros ağırlıklı idmanlar gerçekleştiren Diyarbakır ekibi, akşam saatlerindeki ise taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Diyarbakır’dan 2 transfer daha

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:25
İkindi
16:04
Akşam
18:59
Yatsı
20:19
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