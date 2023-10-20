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Diyarbakır’ın caddeleri 1 milyon 200 bin çiçekle süslenecek

20.10.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde, refüj ve kavşaklarını kendi tesislerinde üretimine devam ettiği 1 milyon 200 bin kışlık mevsimlik çiçekle süsleyecek.

Diyarbakır’ın caddeleri 1 milyon 200 bin çiçekle süslenecek

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yazlık mevsimlik çiçek üretimini tamamlayarak kış ayları için hazırlıklarına başladı.
Yenişehir Fidan Üretim Şefliğinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kırmızı ve beyaz renklerde lahana, kırmızı, sarı, beyaz ve mor renklerde menekşe, sarı, mor, beyaz ve kırmızı-beyaz renklerde laleleri kentin cadde, refüj, kavşak ve parklarında toprakla buluşturacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış aylarında 160 bin lale, 470 bin menekşe ve 570 bin süs lahanası olmak üzere toplamda 1 milyon 200 bin bitki üretecek.

Büyükşehir Belediyesi, dışarıdan almadığı ve kendi tesislerinde üretimine devam ettiği kışlık mevsimlik çiçekler sayesinde önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlamış olacak.

Çiçek dikiminden önce belirlenen yerlerde su tesisatı bakım- onarımını gerçekleştirecek ekipler, alt yapı çalışması dışında toprak ihtiyacı bulunan alanlara toprak takviyesi yapacak.
Altyapı eksikliklerin giderilmesinin ardından refüj ve kavşaklarda kışlık mevsimlik çiçek dikimi başlayacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Fidan Üretim Şefliğinde, kışlık mevsimlik çiçekler dışında çalı grubuna ait gül, lavanta, biberiye, ada çayı, gaura, Amerikan sarmaşığı ve hanımeli üretimini de sürdürüyor.
Vatandaşların ve kamu kurumlarının bitki taleplerinin de karşılandığı üretim şefliğinde ekipler, yeşil alanlarda topladığı tohumlarla ibreli ağaç grubuna ait İran çamı, kara ve mavi servi ağaç üretimine de devam ediyor.

Diyarbakır’ın caddeleri 1 milyon 200 bin çiçekle süslenecek

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