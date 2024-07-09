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Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

AA AA
09.07.2024 09:18
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Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Lice'nin Türeli ve Dicle'nin Şenova mahalleleri kırsalındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki ilçedeki yangınlara 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve iki helikopter ile müdahale edildi.

16 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice ve Dicle'de ormanlık alanlarda çıkan yangınların helikopter desteği ile kontrol altına alındığını belirtti.

Express


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