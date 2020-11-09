"Diyarbakır'ın kalbi"nde Roma dönemine ait mezar odaları bulundu

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazılarda 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sisteminin tespit edildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yılki çalışmalarda Artuklu Sarayı'nın Roma Sarayı üzerinde inşa edildiği netleşti. Artuklu döneminde Roma saraylarının bazı mekanları olduğu gibi kullanılmış bazı mekanları ise yeniden inşa edilmiştir. Bu mekanlardan birinde Artuklu'nun zemin kodundan yaklaşık olarak 1,5 metre derinlikte, Roma sarayının zemin kodundan bir metre daha aşağıda mezar odası tespit edildi. Taş sandukaların bulunduğu mezar odası Roma dönemine ait ve yaklaşık 1700 yıllık mezarlar. Muhtemelen burada görev yapan yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüşler."

- 8 mezar bulundu

Yıldız, çalışmalar devam ettikçe taş sanduka mezarlara tekrar rastlanılabileceğini dile getirerek, bulunan mezarların yerinde korunacağını aktardı.

"Roma'nın Pagan döneminde yani Geç Roma dönemi dediğimiz milattan sonra 3'üncü yüzyılda sarayın altında bu mezar odalarının yapıldığını ve mezar odalarına buranın yöneticilerinin gömüldüğünü söyleyebiliriz. Şu ana kadar 2 nolu mekanda 3 mezar ortaya çıkarıldı ve içinde kemik ve iskeletler var. 5 nolu mekanda ise 5 mezar tespit edildi." diyen Yıldız, çalışmalar derinleştikçe Roma dönemine ait sarayın altındaki mezar odalarında kalıntıların bulunmaya devam edeceğini bildirdi.