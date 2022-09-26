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Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel güzellikleri dijital ortamda kayıt altına alınıyor

26.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile her meslek grubundan vatandaşların bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi kentin potansiyel güzelliklerine ilişkin çektikleri 33 bine yakın fotoğrafı Büyükşehir Belediyesince oluşturulan dijital fotoğraf platformuna yükledi - Vali Ali İhsan Su: - "Bu platform Diyarbakır'ın dijital fotoğraf hafızası olacak, ilimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da geçen yıl oluşturulan "İki Gözüm Diyarbakır" fotoğraf platformu tek bir sitede toplanan binlerce fotoğraf ile kentin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtımına yardımcı oluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının kasım ayında, kentte yaşayan ya da ülkenin farklı bölgelerinden gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile her meslek grubundan vatandaşların çektiği fotoğrafları yükleyebileceği "İki Gözüm Diyarbakır" fotoğraf platformunu oluşturdu.

"Çek, yükle, paylaş" sloganıyla oluşturulan platform ile fotoğrafseverler kentin güzelliklerini fotoğraflayarak, bu platform aracılığıyla beğeniye sunuyor.

Yaklaşık 10 ayda 4 bin kişinin üye olduğu platforma 33 bin fotoğraf yüklendi.

- Fotoğraflar "büyük ödül" için yarışacak

Platforma yüklenen fotoğraflar belediyenin düzenlediği, toplamda 130 bin lira para ödülü bulunan "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"nda jürinin beğenisine sunulacak.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, fotoğrafseverler platforma yükledikleri fotoğraflardan seçtikleri 4 kareyi federasyonun sitesine yükleyerek yarışmaya katılabilecek.

- "İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, Diyarbakır'ın 12 bin yıllık geçmişinin bulunduğunu, peygamberler ve sahabeler kentinin, tarih, inanç, kültür ve doğal güzellikler bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Su, kenti tanıtmak için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, bu etkinliklerden birinin de "İki Gözüm Diyarbakır" fotoğraf platformu olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda ödüllü "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" düzenlediklerini anlatan Su, yarışmaya başvurunun 30 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.

Su, jüri üyeleri arasında Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Sefa Ulukan ve Türkiye'de fotoğraf alanında profesör olan ilk kadın akademisyen Güler Ertan'ın da yer aldığı yarışmanın kent için önemli olduğunu vurguladı.

Kentin tarihi ve turistik mekanları ile doğal güzelliklerinin, sosyal yaşantısının dijital platforma aktarılmasının hedeflendiğini dile getiren Su, şöyle konuştu:

"Bu platform Diyarbakır'ın dijital fotoğraf hafızası olacak, ilimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız ister fotoğraf makinesiyle isterse de cep telefonuyla gördüğü güzel sahneleri, tarihi yerleri ve mekanları çekerek oluşturduğumuz dijital platforma aktarıyor. Şu ana kadar 4 binin üzerinde vatandaşımız 33 bine yakın fotoğrafı platforma yükledi. Platformumuz sürekli açık olacak."

Vali Su, yoğun ziyaretçi ilgisine de işaret ederek, ilk 8 ayda 600 bini aşkın kişinin kentte konakladığını, hedefin yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşılması olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'ı tanıtan ve bir dünya markası yapacak olan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlatan Su, "Artık insanlar dünyayı internet üzerinde gezmeye çalışıyor. Orada gördükleri güzellikleri gidip yerinde de görmek istiyor. Bu açıdan platform, Diyarbakır için bir fotoğraf dünyası olacak. Orada fotoğrafları görenler dünyanın birçok yerinden ilimize ve ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

- "Diyarbakır için iyi düşünülmüş bir proje"

Yarışmaya başvuran fotoğraf tutkunlarından Suat Ergin, yıllardır tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladığı kentin bu anlamda güzel bir potansiyel barındırdığını belirtti.

Ergin, kentin doğal bir stüdyo olduğunu anlatarak, "Diyarbakır fotoğraf anlamında bir hazine. Oluşturulan fotoğraf platformu çok olumlu bir çalışma. Diyarbakır için iyi düşünülmüş bir proje." ifadelerini kullandı.

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