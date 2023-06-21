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Diyarbakırlı aile kayıp çocuklarının yolunu gözlüyor

21.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kaybolan Muhammed Furkan Cancan'ı arama çalışmaları sürüyor.

11 Haziran'da evden çıkan 16 yaşındaki Cancan'dan bir daha haber alamayan ailesinin ihbarda bulunduğu polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Anne Halime Cancan, AA muhabirine, oğlunun babasının iş yerinden eve geldiğini ve yemek yedikten sonra oturdukları sitenin bahçesinde arkadaşıyla görüşeceğini belirterek evden çıktığını anlattı.

Saat 22.00 civarında oğlunu telefonla aradığını fakat cevap alamadığını ifade eden anne Cancan, birkaç saat daha bekledikten sonra aramaya başladıklarını ifade etti.

Cancan, oğlunun görüşeceğini söylediği arkadaşına ulaştıklarını ifade etti. Arkadaşının Furkan'ın kendisiyle görüşmek için mesaj attığını fakat buluşmaya gelmediğini söylediğini belirten Cancan bunun üzerine polis karakoluna kayıp başvurusunda bulunduklarını aktardı.

Halime Cancan, oğlunun evden çıkmadan önce ablasına 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın yerini sorduğunu ve ablasının ona yer tarifi yaptığını öğrendiklerini belirterek, "Beni öptü, 'Anne gidip geliyorum.' dedi. Evden çıkarken süslendi. Ondan sonra bir daha gelmedi. Tek isteğimiz evladımıza kavuşmak. Gören, duyan varsa bize söylesin." dedi.

Oğlunun derslerinde başarılı olduğunu, polis olmak istediğini ifade eden Cancan, hayatından endişe etmeye başladıklarını söyledi.

Anne Cancan, şunları kaydetti:

"Bakkala bile gitse küçük kızımla giderdi, tek başına gitmezdi. Bensiz yemek yemeyen bir çocuktu. Akşam eve gelince başı dizimdeydi. Hiç izine rastlamadık, hiç kimse görmemiş. Ölümünden şüphelenmeye başladık. Rabb'im bu acıyı kimseye göstermesin. Ne istiyorlarsa vermeye hazırız ama evladımı getirsinler. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Emniyet Müdürlüğü çocuğumuzun bulunması için büyük çaba sarf ediyor. İl Emniyet Müdürümüz, Çocuk Şube Müdürlüğü... Allah razı olsun başvurduğumuz ilk günden beri ellerinden geleni yapıyorlar. Her yerde aranıyor. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki polisimiz oğlumuzu sağ salim bulup bize getirecek. Allah onlardan razı olsun."

Abla Mevlüde Cancan da polisin ülke genelinde arama çalışması başlattığını belirtti ancak kardeşinden hala bir iz bulunamadığını aktardı.

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