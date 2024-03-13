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Diyarbakırlı çocukların futbolcuların resimlerinin çizildiği duvar önündeki fotoğrafını milyonlar gördü

AA AA
13.03.2024 15:27
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çocukların, belediye tarafından dünyaca ünlü futbol yıldızlarının resimlerinin çizildiği okul duvarı önünde çektirdiği fotoğraf milyonlarca kişiye ulaştı.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür'ün girişimiyle yürütülen çalışma ile bir ressam tarafından Atatürk İlkokulunun duvarına Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın resimleri çizildi.

Hayranı oldukları futbolcuların resimlerini gören ve büyük mutluluk yaşayan çocukların o anları objektife yansıdı.

Çekilen o kareler, Eğil Belediyesinin sosyal medya hesabında, "Çocuklar istedi biz yaptık. Üç büyük takımın en çok sevilen oyuncularını belki getiremedik ama onların resimleriyle çocuklarımızı mutlu ettik." notu ile yer aldı.

Çocukların mutluluğunu yansıtan o fotoğrafı, Mauro Icardi 11,8 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından hikaye (story) olarak paylaştı.

"ICARDİ'Yİ EN KISA ZAMANDA İLÇEMİZE BEKLİYORUZ"

Kaymakam Volkan Hülür, AA muhabirine, futbolun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gençlerin, yaşlıların ve tüm insanların gönlündeki bir spor dalı olduğunu söyledi.

Hülür, Eğil'in çok güzel bir ilçe olduğunu, yürütülen çalışmalarla daha da güzelleştiğini belirtti.

Okul ziyaretleri esnasında çocukların kendilerinden "futbol sokağı" istediğini ifade eden Hülür, "Biz de çocuklarımızın isteği dahilinde 3 futbolcumuzun resmini duvarlara işledik. Ancak çalışmamız bitmedi. İnşallah Diyarbakırspor'un da Eğilspor'un da istenilen sporcuların da resmini yapacağız. İnşallah Eğil daha da güzel olacak." dedi.

Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa değinen Hülür, Icardi'nin ülkede bütün futbolseverlerin ilgisini çeken bir futbolcu olduğunu, çocukların gönlünde de taht kurduğunu söyledi.

Hülür, "Bu çalışmayı yaptığımızda çocukların en büyük ilgisi Icardi'ye oldu. Icardi de bunun farkına vardı ve Eğil'imizi, çocuklarımızı paylaştı. Icardi'yi en kısa zamanda ilçemize bekliyoruz. Hatta Dzeko, Icardi ve Aboubakar'ı hep birlikte ilçemizde ağırlarsak hem çocuklar hem de bizler çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İsminur Biberoğlu, futbolcuların resimlerinin okul duvarına çizilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Biberoğlu, "Icardi'den imzalı bir forma ile okulumuzun bahçesinde onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Icardi'yi ilçemize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Mehmet Süleyman İnci de Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ı çok sevdiğini ve resmini her gördüğünde mutlu olduğunu belirtti.

Aboubakar'dan imzalı fotoğraf isteyen İnci, Eğil'de ünlü futbolcu ile maç yapmak istediğini ifade etti.

Derya Karakaş da en çok sevdiği futbolcunun Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko olduğunu dile getirerek, kendisinden imzalı forma beklediğini kaydetti.

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Fotoğraf Resim Diyarbakır Eğil çocuk

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