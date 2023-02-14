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Diyarbakırlı kadınlardan depremzedeler için gönül seferberliği

14.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakırlı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Kızılay Aşevi'nde bir araya gelip, depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine yemek pişirip, sahada dağıtımını yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da da gönül seferberliği başlatıldı.

Kentte 150'ye yakın kadın ilk korkuyu atlatıp, çocuklarını güvenli bir alana bıraktıktan sonra Türk Kızılay Diyarbakır Aşevine giderek, depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarına gönüllü katkı sunmaya başladı.

Kimi çocukları kimi torunlarıyla kimi de kız kardeşleriyle, kuzenleriyle bu gönüllü yardım faaliyetine katılan kadınlar takdir görüyor.

"HEPSİ CANLA BAŞLA BİR NEBZE OLSUN FAYDA SUNABİLMEK İÇİN ÇABALIYOR"

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Toplamsal Güçlendirme Uzmanı Aysel Yaşar, AA muhabirine, gönüllülerle birlikte depremin ilk gününden itibaren çalışmalara başladıklarını, aşevinde görev yapanların günlerdir evlerine gitmediklerini söyledi.

Gönüllülerin destek için yarış halinde olduğunu dile getiren Yaşar, "7'den 70'e herkes burada gönüllü çalışmak istiyor. Kadınlar bizim Nene Hatunlarımız. 61 yaşında ninemiz de var, 17 yaşında kızımız da var. Hepsi canla başla bu depremde insanlarımıza bir nebze olsun fayda sunabilmek için çabalıyor. Gerçekten çok duygulandığımız anlar oldu. İnsanlar birbiriyle yarıştı, 'Ben de geleyim, çalışayım, yardım dağıtayım.' diye. İlk günden itibaren yaklaşık 500 gönüllümüz sahada. Bunlardan yarısından fazlası kadın." dedi.

"HERKESE YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

8 çocuğu ve 30 torunu bulunan 61 yaşındaki Esma Karakaş, deprem anında korku ve panik yaşadıklarını anlatarak, korkuyu atlattıktan sonra depremzedelere destek olmak için Kızılay'a geldiklerini belirtti.

Karakaş, çocuklarıyla yardım faaliyetine destek sunduğunu belirterek, "Herkese yardım etmek istiyorum, gönüllü oldum. Devletimize yük olmayayım, yükünü hafifleteyim diye çalışıyorum. Buraya gelince sanki 20 yaşında gibi oluyorum. Allah bana o kadar güç veriyor. Gece gündüz çalışmak istiyorum. Etrafıma bakıyorum, herkes yardım ediyor. İnsanımız birbirine yardım ediyor. Binlerce şükür." ifadelerini kullandı.

Kuzenleriyle enkaz başında bekleyen depremzedelere yemek dağıtan 17 yaşındaki Elif Tanrıkulu, depremde çok korku yaşadıklarını belirterek, daha sonra ellerinden gelen desteği sunmak için gönüllü yardım faaliyetine katıldıklarını söyledi.

Tanrıkulu, "Depremzedelere yemek dağıtımına çıkıyoruz. Gönüllü olduğumuz için yorulmuyoruz. Her yaşta insan var burada. En genci benim. İnsanlar işlerini, güçlerini bırakıp buraya geldi. Hepimiz burada biraz da olsun insanlara destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

"5 KARDEŞ BURADAYIZ"

4 kız kardeşiyle Kızılay gönüllüsü olarak gece gündüz depremzedelerin yardımına koşan Nejla Avşin (50), iki kardeşinin sahada yemek dağıtımına çıktığını, 3 kardeş olarak da aşevinde çalıştıklarını belirtti.

Avşin, depremzedelere destek sundukları için huzur duyduklarını dile getirerek, gönüllü sundukları bu hizmette yorgunluk hissetmediklerini söyledi.

Eşi ve 5 çocuğuyla Kızılay gönüllüsü olarak sahada çalışan Fatma Demirel, canla başla sahada gönüllü faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Demirel, "Bir oğlum inşaat mühendisi, bir oğlum imam. Şu anda Hatay'da enkaz bölgesinde de yardımda bulunuyorlar. Tavsiyem herkes yardımcı olsun. Kızılay büyük bir hayır kapısı." diye konuştu.

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