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Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Gençlerin dilinden düşürmediği ’Yaz Geldi’ ve ’Hevesim Kaçtı’ şarkıları ile adını duyuran Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un son şarkısı ’Yanımda Kal’ tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.Rauf, İstanbul Plak etiketi ile yayınlanan ’Yanımda Kal’ adlı single çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Gençlerin dilinden düşürmediği ’Yaz Geldi’ ve ’Hevesim Kaçtı’ şarkıları ile adını duyuran Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un son şarkısı ’Yanımda Kal’ tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Rauf, İstanbul Plak etiketi ile yayınlanan ’Yanımda Kal’ adlı single çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Kısa bir süre içerisinde pop müziğin sevilen seslerinden biri haline gelen Diyarbakırlı şarkıcı Rauf yeni şarkısı Yanımda Kal’ı kliplendirdi. YouTube’da müzikseverle buluşan klibi 1 gün içinde 50 bini aşkın kişi izledi. Söz ve müziği Sertan Güçlü’ye ait, aranjesi Onur Aşar ve Caner Özgür’e ait olan, masteringi Buğra Kunt tarafından yapılan, Rauf’un kendine has yorumu ile seslendirdiği “Yanımda Kal” isimli çalışmanın klibinin yönetmenliğini ise Atilla Öztürk üstlendi.

Şarkısını ’Evde kal’ mesajı ile paylaştı
Genç şarkıcı, sözü ve müziği Sertan Güçlü’ye ait olan ‘Yanımda Kal’ şarkısının klibinin heyecanını sosyal medya hesabından "Müziksever hayranlarımla yeni bir şarkı ve kliple buluştuğum için çok heyecanlıyım. Bu zor günlerde gerçekten çok çaba göstererek bitirebildiğimiz bir eser oldu. Şimdi sizlerin kapısına bırakıyoruz umarım hoşunuza gider ve büyütürsünüz. Emeği geçen herkese ve desteğini esirgemeyecek olan sizlere teşekkür ediyorum. Evde kalmayı unutmayın” açıklamalarını yaptı.
Geçtiğimiz dönemlerde ‘Yaz Geldi’, ‘Hevesim Kaçtı’, ‘Hain’ ve ‘Yandım’ şarkılarına çektiği kliplerle müzik ve eğlence platformu olan Youtube’da milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni kazanan şarkıcı Rauf beşinci klibi ‘Yanımda Kal’ şarkısı ile ilk günden trend videolar arasına girmeyi başardı.

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

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