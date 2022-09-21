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Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 2 bin 500'er lira destek

21.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su: - "Diyarbakır'da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız, birinci dönemde 1250 lira, ikinci dönemde de 1250'şer lira destek olacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yaşayan ve bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşerek kaydını yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500'er lira destek sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla, "Yeni Üniversitelilere Destek" projesi hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlar ile özel üniversiteleri yüzde 100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı gençlere birinci dönem 1250, ikinci dönem de 1250'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira katkı sağlanacak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, proje dolayısıyla destek başvuru yazılımı hazırladı. Öğrenciler http://basvuru.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

Yazılım, bilgisini sisteme yükleyen öğrencinin ikamet bilgilerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme bilgilerini ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminden otomatik olarak alacak.

Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek.

Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak.

Doldurulan bilgi ve beyanlarda doğrulanmayan veya herhangi bir yanlışlık olan öğrencinin müracaatını sistem otomatik olarak reddedecek.

- Başvurular başladı

Bugün başlayan müracaatlar, 3 Ekim Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Başvuru evraklarının kontrol edilmesinin ardından belirlenecek tarihte söz konusu destekler gençlerin hesaplarına yatırılacak.

- "Hepinize üstün başarılar diliyorum"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500 lira katkı vereceklerini açıkladı.

Ülkenin geleceği gençleri tebrik eden Su, onlara başarı diledi.

Su, Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlere destek olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız birinci dönemde 1250 lira, ikinci dönemde de 1250'şer lira olmak üzere toplamda 2 bin 500 lira sizlere destek olacağız. Bu anlamda ilk hediyeniz bizden. Bereketli olsun. Zihniniz, bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum."

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