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  4. Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde lider durumda yer alan Diyarbakırspor, geride kalan 14 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırırken kalesinde sadece 14 gol görerek önemli bir başarıya imza attı.

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde lider durumda yer alan Diyarbakırspor, geride kalan 14 maçta rakip fileleri 43 kez havalandırırken kalesinde sadece 14 gol görerek önemli bir başarıya imza attı. Sezonu şampiyonlukla noktalaması halinde son üç sezonda peş peşe üst lige çıkarak 1975-76 sezonundaki başarısını geride bırakacak.
52 yıllık tarihinde 5 kez Türkiye Süper Ligine yükselen ve bu ligi ilk 5 sırada tamamlama başarısı bulunan iki kez Türkiye Kupasında yarı final oynayan, ayrıca 4 büyük olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hepsini bir sezonda yenme başarısını gösteren ilk Anadolu takımı ünvanını da elinde bulunduran Diyarbakırspor, şimdilerde bir başka rekora koşuyor.
2013-2017 yılları arasında ara vermeden üst üste Süper Lig’den amatör lige kadar düşen Diyarbakırspor, son iki sezonda üst üste iki lig çıktı. Şimdi ki hedef ise üst üste üçüncü kez lig çıkarak Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmek.

Rakiplerine gol yağdırdı
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde 14 maça çıkan Diyarbakırspor, topladığı 33 puanla lider durumda yer alıyor. 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 beraberlik alan Diyarbakırspor, attığı 43 golle önemli bir başarıya imza atarken, kalesinde de sadece 8 gol gördü. Bu hafta sonu deplasmanda kendisi gibi şampiyonluk hedefleyen Silvan Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşil-Kırmızılı takım, sezon sonunda BAL Ligine yükselmesi halinde bir başka başarıya imza atmış olacak. 1975-76 ve 1976-77 sezonlarında 3. Lig’den 1. Lige kadar yükselerek Türkiye’de bunu başaran ilk kulüp olan Diyarbakırspor, bu sezon BAL Ligine yükselirse kendi tarihinde ilk kez üç yıl üst üste lig çıkmış olacak.

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