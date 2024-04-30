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Diyarbekir Spor Başkanı Serkan Genç: Maça çıkma kararı aldık

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 13:32
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Diyarbekir Spor-Bursaspor maçı öncesi, Bursaspor'un kaldığı otele hava fişek atan taraftarlar gözaltına alındı. Diyarbekir Spor'un bugün sahasında Bursaspor'u ağırlayacağı maç öncesi stadyumun tüm yolları kapatıldı. Tek şeritli olarak trafiğin akışının sağlandığı alana gelen Kulüp Başkanı Serkan Genç, hafta içi alınan kararın aksine maça çıkacaklarını söyledi.

Diyarbekir Spor Başkanı Serkan Genç: Maça çıkma kararı aldık

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37'nci hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor, bugün saat 13.00'te Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Bursaspor'a verilen taraftar yasağı, geçen hafta içerisinde Diyarbekir Spor için de alındı. Bunun ardından Diyarbekir Spor yönetimi, maça çıkmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak bugün Diyarbakır Stadyum'u çevresinde bariyerli önlem alındı. Tek şeritten yolda trafik akışı sağlanırken, polis alana kimseyi almadı. Diyarbekir Spor Kulüp Başkanı Serkan Genç de takım otobüsüne binerek stadyuma geldi.

13 FUTBOLCU KENTE GETİRİLMEDİ

Bursaspor'un ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle 13 futbolcuyu kente getirmediği öğrenildi.

"MAÇA ÇIKMA KARARI ALDIK"

DHA'ya konuşan Diyarbekir Spor Kulüp Başkanı Serkan Genç, maça çıkma kararı aldıklarını söyledi. Genç, "Neden, çünkü bu karara baktık. Yasa gereği federasyonun verdiği kararlara baktık. Puanlarımızdan dolayı böyle bir şey olduğunu gördük. Biz bu maça çıkıp bol gol atacağız inşallah. Diyarbakır’ımıza yapılan bu haksızlıkları kabul etmedik. Şehrimizin büyükleri de bu olağan şeylerde hiç sahip çıkmadılar. Bir Diyarbakırlı olarak kendimizi çok kötü hissediyoruz. Diyarbakır insanı misafirperver insanlardır. Memleketimizi kötü göstermeye kimsenin hakkı yok. Emniyetimizin bu kadar önlem almasını hiçbir zaman istemedik. Bu tabloyu görürken çok üzülüyoruz. Bursa’ya giderken bu kadar güvenlik altında gitmedik. Amedspor da gitmedi. Bu kadar teyakkuzun ne anlamı var. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bu maçı kazanarak galibiyeti Diyarbakır halkımıza armağan edeceğiz" dedi. (DHA)

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