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Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, geçen yıllarda başarısız olduğu deplasman maçlarında bu sezon başarılı bir grafik çiziyor.
Nevşehir Belediyespor’u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Diyarbekirspor, 5. haftası geride kalan ligde 12 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Deplasmanda Manisaspor’u 1-0, 1877 Alemdağspor’u 3-0 ve Nevşehir Belediyespor’u da 1-0 yenerek 9 puan toplayan yeşil-kırmızılı takım, attığı 5 gole karşılık hiç gol yemeyerek dış saha maçlarında başarılı bir grafik çizdi. Nevşehir’de yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen 3 puanla dönmeyi başardıklarını belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, camiayı sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Takımda İnanmışlık Havası Var”
Şenol Demir’in göreve başlamasından sonra takımlarında kenetlenmenin olduğunu aktaran Avşar, “Saha içerisinde her şeyini ortaya koyan bir futbolcu grubumuz var. Nevşehir’de Ömer Faruk’un kırmızı kart görmesinden sonra yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen tüm takım savaşarak bu açığı kapattı. Şehrimiz sporda uzun zamandır başarıya susamış durumda. Büyük bir özlem var. Bu sezon şampiyon olarak kadim Diyarbakır’ımızı ve büyük camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Yolumuz uzun, engelleri aşa aşa hedefe ulaşacağız. Nevşehir galibiyetini taraftarlarımıza hediye ederek, bu sevinci bize ve camiamıza yaşatan teknik heyet ve futbolcularımızı yürekten tebrik ediyoruz” dedi.

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