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Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Diyarbekirspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarışındaki çıkışını devam ettiriyor.

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarışındaki çıkışını devam ettiriyor. Kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Nazilli Belediyesporu 1-0 mağlup eden Diyarbekirspor puanını 38’e yükselterek Play-Off umutlarını güçlendirdi. Maçın ardında futbolcular Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler için asker selamı vererek galibiyeti kutladı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, çok kritik bir maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Avşar, taraftarlara da teşekkür etti. Avşar, “Çok zorlu ve önemli bir maça çıktık. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Takım ve taraftarlar bütünleşti. Tek golle de olsa kazanmasını bildik. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik ruhu bizi hedefe taşıyacak buna inanıyoruz” dedi.

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