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Diyarbekirsporlu futbolcular asker selamı vererek Ali Gaffar Okkan’ı andı

29.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbekirsporlu futbolcular asker selamı vererek Ali Gaffar Okkan’ı andı

Diyarbekirspor’da teknik heyet ve futbolcular, 2-1 kazandıkları Manisaspor mücadelesinin ardından asker selamı vererek uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı andı.Misli.com 3.

Diyarbekirspor’da teknik heyet ve futbolcular, 2-1 kazandıkları Manisaspor mücadelesinin ardından asker selamı vererek uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı andı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor’da teknik heyet ve futbolcular, 2-1 galip geldikleri Manisaspor maçından sonra asker selamı vererek 24 Ocak 2001’de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı andı.
Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, merhum Okkan’ın görev yaptığı dönemde Diyarbakırspor’un takım kaptanlığını yapan ve Okkan’ın manevi evladı olarak kabul edilen Teknik Direktör Şenol Demir’den dolayı futbolcuların bu anlamlı hareketi yaptığını kaydetti.

“Bizim için her maç final havasında”
Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Avşar, “Ligde kalma mücadelesi veren Manisaspor’la yapacağımız maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. Bizim için önemli olan kazanmak olup bunu da başardık. Bundan dolayı mutluyuz. Bu galibiyeti hem bizim hem de şehrimiz için çok değerli olan şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 20. yılı olması nedeniyle kendisine atfediyoruz. Pandemiden dolayı maçlara gelemeyen taraftarlarımızı şampiyon olarak mutlu etmek istiyoruz. Her maçımız final, hepsinin ayrı bir önemi var. Gelecek hafta Bucaspor 1928 ile İzmir’de yapacağımız maçı kazanarak yeniden liderliğe yükselmek istiyoruz” dedi.

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