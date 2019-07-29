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Diyetin kurtarıcısı kırmızı erik

Betül Kurucu Betül Kurucu
TARİFLER HABERLERİ  | 29.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Nisan ayında çıkmaya başlayan eriğin yeşil macerası yaz aylarına gelindiğinde kırmızıyla devam ediyor. Kırmızı erik de yeşil erik gibi sadece hoş tadıyla değil, içerdiği vitaminler, minerallerle de sevilirliğin hakkını veriyor. Üstelik kırmızı erik yaşlanmayla birlikte pek çok hastalığa da meydan okuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kırmızı erik ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Diyetin kurtarıcısı kırmızı erik

Kırmızı erik hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumundadır. 100 gram erikte ortalama 60 kalori vardır. Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısıdır. İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostudur.

YAŞLANMA KARŞITI

Kırmızı eriğin anti-aging etkisi vardır. Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırmaktadır. Bu sebeple de kırmızı erik yaşlanmayı geciktirmektedir. Ayrıca bu sayede kilo verme süreçlerini desteklemektedir ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olmaktadır.

KIRMIZI ERİK DİYET LİSTESİNDE BİR NUMARADA OLMALI

Kilo verme sürecinde vücut bir katabolizma sürecine sokulmaktadır. Yani vücut hem yıkılıp hem yeniden yapılmaktadır. Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçidir. Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazla olmaktadır. Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalıdır.

KANSIZLIĞI ÖNLEYEBİLİR

Kırmızı erik tüketildiğinde, vücuttaki demirin emilimi daha kolay ve hızlı olmaktadır. Kırmızı erik sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabilir böylece vücuttaki kan dolaşımı çok daha iyi olmakta ve kansızlık sorunu önlenebilir. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu mayhoş meyve kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir. Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korunmak için de yenilebilir.

TOK TUTUYOR

Kırmızı erik sade olmanın yanında hoşaf olarak da tüketilebilmektedir. Mayhoş bir tadı olduğu için hoşaf yaparken içine az bir miktar tatlandırıcı eklenebilir. Ancak hoşaf hali diyabet hastalarına önerilmez. Diyabet hastalarına eriği direkt meyve olarak tüketmeli. Lif oranı yüksek olan kırmızı erik tok tutucu özelliğe de sahiptir. Çiğ badem ya da çiğ fındıkla, uzmanın vereceği miktarda yenirse tokluk süreci uzamaktadır.

KIRMIZI ERİKLİ SAĞLIKLI TARİHLER

Kırmızı erikten hoşaf yapmak hem farklı bir seçenek oluşturmaktadır hem de faydalı olmaktadır. Kırmızı erik hoşafı yaz günlerinde serinletirken tarifi şöyledir:

Yarım kilo kırmızı erik
İki litre su
Bir tatlı kaşığı tatlandırıcı ya da vanilya
Karanfil ve tarçın

Erikleri küp küp doğrayarak, iki litre suyla kaynatın. Kaynadıktan sonra dilerseniz tatlandırıcı veya vanilya ekleyin. Kaynama bitince tarçın ve karanfil katın. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

KONSANTRE TÜKETİM FERAHLATIYOR

Eriği tek başına yemek istemeyenler veya hoşaf olarak içmek istemeyenler için de konsantre olarak tüketim yapılabilir. Üstelik bu haliyle kırmızı erik ferahlatıyor. Bunun için de bir porsiyon erik blenderdan geçirilip içine buz eklenerek tüketilebilir.

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erİk diyet

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