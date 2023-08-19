Dizi gerçek oldu! Ruhun Duymaz'ın yıldızı Şükrü Özyıldız kapkaççı yakaladı! "Her zaman görevde"

Ruhun Duymaz dizisinde Ajan Onur karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, akşam saatlerinde bir avmde kapkaççı yakaladı. Turistlerin çantasından hırsızlık yapmaya çalışan kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polisler gelene kadar hırsızın başında bekledi.

İlk olarak Fox TV'de yayınlanan Derin Sular dizisiyle televizyon ekranlarında görülen Şükrü Özyıldız, esas çıkışını Şeref Meselesi dizisiyle yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özyıldız, bugün akşam saatlerinde bir Karaköy'de bir alışveriş merkezinde turistlerin hırsızlığa uğradığını gördü.

POLİSLER GELENE KADAR BEKLEDİ

Duruma müdahale eden Özyıldız, koşarak kapkaççıyı takip etti ve hırsızı yakaladı.

Çalınan eşyalarını turistlere geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaççının başında bekledi.

ÇEVREDEKİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Çevredeki vatandaşlar ünlü oyuncuya duyarlılığı için teşekkür etti.

Görüntüleri gören kullanıcılar ise Özyıldız'a 'Helal olsun adama', 'Adam her zaman görevde', 'İşte Türk insanı' gibi yorumlar yaptılar.

18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız'ın annesi Rodoslu bir Rum, babası ise Trabzonludur. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır.

İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylüyor.





