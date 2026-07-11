MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmada iddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözler hazırlanması beklenen iddianameye çevrildi.

Güllü nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 1

Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Gülter, aylar süren çalışmalar doğrultusunda gözaltına alınırken sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianameyi önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

Güllü nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 2

İddianame için geri sayım devam ederken Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güllü nün vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı! İddianame için geri sayım 3

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şair Ahmet Telli hayatını kaybettiŞair Ahmet Telli hayatını kaybetti
İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.