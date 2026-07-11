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Kore'de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattı! Son haline kimse dayanamadı

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Öznur Yaslı İkier

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile konuşuluyordu. Ameliyatın ardından değişim sürecini anlatan Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattığını duyurdu.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattı! Son haline kimse dayanamadı 1

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran bu defa düzeltme operasyonu için bir kez daha bıçak altına yattı.

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattı! Son haline kimse dayanamadı 2

'DOKTORLARI DAVA EDECEĞİM'
Video çekip isyan eden Didem Ceran “Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattı! Son haline kimse dayanamadı 3

Ceran, ayrıca ameliyatları etkileşim almak için yaptığına dair yorumları okuyunca gözyaşlarına hakim olamayarak kendisini eleştirenlere hakkını helal etmediğini söyledi.

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran bir kez daha bıçak altına yattı! Son haline kimse dayanamadı 4

YORUM YAĞDI
Didem Ceran'ın son görüntülerine ise sosyal medyada; 'kendine bunu neden yaptı?', 'yazık etti kendine', 'Bunun kendine yaptığı eziyeti başkası yapsa cezaevinde süründürürdü', 'Allah yardımcın olsun ama kınamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Ceran
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