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  4. Dizi için saçlarını kısacık kestirip sarı yapmıştı! Bergüzar Korel dayanamadı

Dizi için saçlarını kısacık kestirip sarı yapmıştı! Bergüzar Korel dayanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 13:42
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Uzun bir süre sonra ekranlara dönen Bergüzar Korel, yeni dizisi için imaj değiştirmişti. Saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu bir süre sonra bu renkten sıkıldı. İşte oyuncunun yeni imajı...

Dizi için saçlarını kısacık kestirip sarı yapmıştı! Bergüzar Korel dayanamadı

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

Uzun zaman sonra Düğüm dizisi ile ekrana dönen Korel imaj tazeleyerek saçlarını kestirip sarıya boyatmıştı.

Ünlü oyuncu kısa saça alışsa da saç rengine alışamadı.

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Bergüzar Korel son olarak saçlarını koyuya boyattı ve "evet geri döndüm" diyerek yeni halini paylaştı.

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Güzel oyuncuya "10 yaş gençleştiniz", "Çok yakıştı" yorumları geldi.

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ZAYIFLAMA SIRRI

"Düğüm" adlı dizide "Neslihan Turhan" karakterine hayat veren Korel son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu. 8 ayda 20 kilo veren oyuncu bu süre zarfında sağlıklı beslendi, yürüyüş yaptı ve günde 1 saat yüzdü.

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Bergüzar Korel
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