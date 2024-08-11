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Melek Mosso, doğal kalmanın zorluklarını anlatınca dile düştü! Demet Akalın durur mu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 10:02
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"Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım..." diyerek dikkat çeken Melek Mosso doğal kalmanın zorluklarından bahsedince dile düştü. Demet Akalın ise durur mu hemen yorum yaptı. Mosso daha önce kalça estetiği yaptırmıştı.

Oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023'te evlenen şarkıcı Melek Mosso, sesi kadar yaptığı paylaşımlarla ve görünümüyle de gündeme geliyor.

Daha önce kalça dolgusu yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Melek Mosso “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” demişti.

Eşi ise "Yüzde estetiğe karşıyım. Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" diyerek eşini desteklemişti.

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Ancak sosyal medyada Melek Mosso'nun yüzünde de dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şarkıcı son yaptığı açıklamasıyla yine adından söz ettirdi. Mosso bu kez de "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım. Gönül işlerini çalışma ortamımdan uzak tuttum… Sadece bu sektörde değil, her alanda kadın olmak zor" açıklamalarıyla gündeme geldi.

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TEPKİLER GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medyada dile düştü. Melek Mosso'nun açıklama yaptığı videoyu görenler "Bu mu doğal?", "Ya sen kalçanın yaptırdın ne diyorsun?", "Ya her yere kocanla gidiyorsun", "Doğal değilsin", "Bu nasıl doğallık" yorumlarında bulundu.

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Açıklamayı gören Demet Akalın ise dayanamadı ve "Surat masajla olduysa at hemen baby" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso Melek Mosso estetik
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