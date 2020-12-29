Dizi tarihinde bir ilk yaşandı! İyi Aile Babası dizisinin adı değişti

Çağlar Çorumlu (Mehmet Ali Pamuk), Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk), Melek Baykal (Arife Pamuk), Salih Kalyon (Kerami Pamuk), Timur Acar (Rıfkı Pamuk), Eslem Akar (Yağmur), Bahar Süer (Ayfer),Berke Üsdiken (Emre Güney) ve Ecrin Su Çoban'ı (Damla Pamuk) buluşturan dizinin geçen hafta 2. kez senaristi değişmişti.

Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Birol Güven'in yazmaya başladığı dizi bu hafta yılbaşı akşamına geldiği için yayınlanmayacak. Projenin yeni yılda ekrana gelecek yeni bölümü de Babam Çok Değişti adıyla ekrana gelecek. Bu durum dizi tarihinde ilk kez yaşanıyor.

