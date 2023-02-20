Diziler ne zaman başlayacak? Beklenen açıklama geldi! Ömer, Yalı Çapkını, Yasak Elma, Ben Bu Cihana Sığmazam…

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ara verilen dizilerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yayınlanan yayın akışları ile bu haftaki program netlik kazanmaya başladı.

BAZI DİZİLER BU HAFTA BAŞLIYOR

Star TV yayın akışına göre oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı da bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi yarın akşam 20. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Oktay Kaynarca vurulacak.

Yasak Elma’nın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Ekibe bilgi geldi ve FOX yönetimi bu akşam yeni bölüm yayını yapılmasına kadar verdi.

Yalı Çapkını dizisi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer’in yeni bölümünün bu akşam ekrana gelecek olması dolayısı ile Yalı Çapkını’nın da bu hafta yayınlanması bekleniyor.

VEDA MEKTUBU YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YAYINLANMAYACAK

TRT dizileri bu hafta da izleyici karşısına çıkmayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor.

