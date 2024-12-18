MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizisi ertelenen Erkan Petekkaya Teşkilat ile anlaştı! Hayranları mest oldu

Dizisi ertelenen Erkan Petekkaya Teşkilat ile anlaştı! Hayranları mest oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya, anlaştığı dizi ertelenince Teşkilat dizisi ile el sıkıştı. Erkan Petekkaya'nin bu kararı hayranlarını mutlu etti.

Dizisi ertelenen Erkan Petekkaya Teşkilat ile anlaştı! Hayranları mest oldu

Son olarak "O Kız" dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde uzun zamandır aranan kadın başrol oyuncusu bulunamadığı için dizinin mayıs ayının sonuna kadar ertelendiği duyurulmuştu. Bu karardan sonra Erkan Petekkaya hamlesiyle şaşırttı.

Umur Turagay’ın kurucu yönetmenliğini yapacağı dizi bahara ertelenirken Erkan Petekkaya’yla ilgili kulislerden sızan bir haber heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun “Yasak Aşk” öncesi ekranların sevilen dizisiyle anlaştı.

erkan-petekkaya-500x500

Petekkaya, ocak ayında yine çok konuşulacak Ejder rolüyle pazar akşamlarına damga vuran “Teşkilat” dizisine katılacak.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil oldu, bomba sözler! Sette neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil oldu, bomba sözler! Sette neler oluyor?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

11 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş, eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Televizyonla 1994 yılında çeşitli komedi projelerinde yer alarak tanışmıştır. Asıl çıkışınıysa 1999 yılında rol aldığı Aynalı Tahir dizisiyle yapmıştır. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde başrol karakter Rıza Bey'i canlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Hurdacı kaçırıldı, babasından milyonlar istendi: ‘Oğlunun evini tararız’

Hurdacı kaçırıldı, babasından milyonlar istendi: ‘Oğlunun evini tararız’

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Kira öderken yaptığı tek bir hata hayatını kararttı

Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Rakamlar belli olmaya başladı

Tutar 80 bin TL'yi aştı... Bankalarda yarış başladı: Rakamlar belli olmaya başladı

İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

İlk hamle Rusya'dan geldi! Terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.