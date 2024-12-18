Dizisi ertelenen Erkan Petekkaya Teşkilat ile anlaştı! Hayranları mest oldu

Son olarak "O Kız" dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde uzun zamandır aranan kadın başrol oyuncusu bulunamadığı için dizinin mayıs ayının sonuna kadar ertelendiği duyurulmuştu. Bu karardan sonra Erkan Petekkaya hamlesiyle şaşırttı.

Umur Turagay’ın kurucu yönetmenliğini yapacağı dizi bahara ertelenirken Erkan Petekkaya’yla ilgili kulislerden sızan bir haber heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun “Yasak Aşk” öncesi ekranların sevilen dizisiyle anlaştı.

Petekkaya, ocak ayında yine çok konuşulacak Ejder rolüyle pazar akşamlarına damga vuran “Teşkilat” dizisine katılacak.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

11 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş, eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Televizyonla 1994 yılında çeşitli komedi projelerinde yer alarak tanışmıştır. Asıl çıkışınıysa 1999 yılında rol aldığı Aynalı Tahir dizisiyle yapmıştır. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde başrol karakter Rıza Bey'i canlandırmıştır.