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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan sözleriyle gündemde! Sette neler oluyor?

Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan sözleriyle gündemde! Sette neler oluyor?

17.12.2024 08:42
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 08:42
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Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi rolüyle dahil olan Neslihan Yeldan’dan sitem dolu paylaşımı kafa karıştırdı. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılanların memnuniyetsizliği akla gelirken "Sette neler oluyor?" soruları sosyal medyada soruldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi, son dönemde oyuncu değişiklikleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Müjde Uzman’ın “tükendim” açıklamasının ardından, yeni sezona katılan oyuncuların yorumları da gündeme gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner “Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” sözleriyle gündeme gelmişti.

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"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur" sözlerinden sonra diziye Sevtap rolüyle katılan Neslihan Yeldan da kullandığı ifadelerle kafa karıştırdı.

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Neslihan Yeldan açıklamasında "Büyüğe saygı, küçüğe sevgi, gerekiyorsa herkese azıcık da olsa empati, merhaba, nasılsın, hoş geldin, hayırlı olsun, teşekkür ederim, gerekiyorsa kusura bakma, özür dilerim... Kendisi küçük ama etkisi büyük cümleleri kullanamıyorsak medeniyetten, adab-ı muaşeretten, görgü kurallarından yoksunuz demektir" diyerek göndermede bulundu.

Oyuncunun sözleri sonrası sosyal medyada "Sette neler oluyor?" yorumları yapılırken gönderme yapılan kişinin dizide kızı rolünü oynayan Feyza Civelek olduğunu iddia edenler de vardı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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