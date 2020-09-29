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Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.09.2020 23:05 | Son Güncelleme

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ikinci tura yükseldi.

Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gün akşam seansı maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dünya 80 numarası Etiyopya kökenli İsveçli tenisçi Mikael Ymer'i 6-0, 6-2 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti.

Kariyerinde 17 grand slam şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Djokovic, ikinci turda Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise zorlandığı maçta dünya 109 numarası İspanyol Jaume Munar'ı 4-6, 2-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek ikinci turda Uruguaylı Pablo Cuevas'ın rakibi oldu.

NADAL VE SERENA YARIN KORTA ÇIKACAK

İkinci tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald ile mücadele edecek.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dünya 310 numarası ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'nın rakibi, 22 yaşındaki Meksikalı tenisçi Renata Zarazua olacak.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan kadınların 6 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Serena Williams ise dünya 157'ncisi Bulgar Tsvetana Pironkova'nın karşısına çıkacak.

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