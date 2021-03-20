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Djokovic, Miami Açık'ta yer almayacak

20.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Miami Açık'ta yer almayacağını açıkladı.

Djokovic, Miami Açık'ta yer almayacak

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.

33 yaşındaki Sırp tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, turnuva için Miami'ye seyahat etmeyeceğini belirterek, "Bu değerli zamanı evde ailemle kalarak kullanmaya karar verdim. Önümüzdeki yıl gelmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 18 grand slam kazanan Djokovic'in, Miami Açık'ta da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

İspanyol Rafael Nadal ve İsviçreli Roger Federer de 24 Mart-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

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